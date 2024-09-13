Принесли извинения: найдены злоумышленники, осквернившие памятник Пригожину

сегодня в 15:35

Осквернившие памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге злоумышленники были найдены. Они извинились на камеру за свои действия, сообщает Telegram-канал « Кепка Пригожина ».

Отмечается, что первого хулигана поймали через пару дней на попытке рецидива. Второй долго скрывался, но его также выследили.

Подозреваемые в осквернении могилы принесли извинения на камеру. Кадры появились в Сети.

В опубликованном ролике один из злоумышленников в слезах извинился за то, что «повелся на украинскую провокацию». Другой хулиган на еще одном видео сидит на земле, он не плачет. Мужчина также принес свои извинения.

Авторы Telegram-канала отмечают, что оба злоумышленника действовали по «заказу украинских кураторов».

Памятник Пригожину осквернили в июле 2024 года. Его облили краской белого цвета.