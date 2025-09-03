Пример и среда: как привить ребенку любовь к книгам

Эксперт-психолог Дарья Юрьева заявила, что для создания у ребенка любви к чтению книг необходимы среда, в которой это принято, возможность знакомства с разной литературой и читающие люди вокруг, сообщает «Север-Пресс».

Еще до появления малыша на свет будущая мама может знакомить его с миром литературы, читая вслух. После рождения можно завести обычай читать вместе перед сном или в другое время дня.

Современный книжный рынок предлагает огромное разнообразие детских изданий, позволяющих знакомиться с книгами в форме игры, развивая мелкую моторику, воображение и другие навыки.

Если ребенок уже подрос и увлечь его чтением сразу не получается, не стоит давить на него. Нельзя принуждать к чтению под страхом наказания, так как любой негатив отбивает мотивацию.

Когда у ребенка сформировались привязанности к определенным мультфильмам, кинолентам, сериалам или играм, отличным стартом для приобщения к чтению станут красочные издания и книги, основанные на их сюжетах.