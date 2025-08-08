Приложение «Добродел» поможет жителям Подмосковья найти спортзанятие по душе

В мобильном приложении «Добродел» можно узнать об активностях в Московской области, а также записаться на спортивную секцию и тренировку. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Через «Добродел» можно записаться на футбол, плавание, йогу, шахматы и многое другое. Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Спорт» и выбрать свой путь к активному образу жизни.

Там можно найти информацию о более 450 спортивных объектах и 2 тыс. секций для разных возрастов и уровней подготовки. Еще в разделе можно ознакомиться с ближайшими спортивными событиями, информацией о 5 тыс. профессиональных тренерах, а также спланировать маршрут для активного отдыха.

Приложение «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.