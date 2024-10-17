Приличные темпы: Медведев высказался о наборе контрактников в ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что задание по набору контрактников в стране по состоянию на середину октября 2024 года выполнено на 78%, сообщает РБК .

Медведев не уточнил число солдат, которые отправились служить по контракту. Однако он назвал темпы набора добровольцев «приличными».

«Самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», — написал Медведев в соцсетях.

Также он рассказал, что вместе с сотрудниками ФСБ и Генпрокуратурой побывал в ярославском пункте отбора контрактников. Зампредседателя СБ РФ подчеркнул, что ситуация улучшилась, никаких нарушений не выявлено.

Ранее Медведев заявил, что обновление ядерной доктрины России остудит пыл ее врагов и заставит их задуматься о последствиях. При этом он добавил, что каждую ситуацию, дающую основание обратиться к ядерной защите, необходимо рассматривать в совокупности с другими факторами.