Прилепин: Для возвращения артистов-иноагентов в Россию не нужно новых правил

Подполковник Росгвардии и известный писатель Захар Прилепин в интервью aif.ru разъяснил процедуру возвращения в Россию для лиц, признанных иностранными агентами.

Его комментарий последовал после заявлений некоторых эмигрантов, в том числе музыканта Бориса Гребенщикова*, о якобы существующих препонах для их приезда на родину.

Прилепин опроверг распространенные среди эмигрантов опасения, отметив четкую юридическую процедуру для иноагентов.

«Никаких арестов по возвращении не предусмотрено. Ограничения касаются лишь некоторых форм профессиональной деятельности, но не лишают людей возможности находиться в стране», — сказал писатель.

Прилепин отметил, что из примерно двух миллионов россиян, покинувших страну, подавляющее большинство вообще не попадает под эти ограничения.

«Из всех уехавших артистов я когда-то слушал только Земфиру* и Гребенщикова*. Но если человек сознательно выбирает западные страны, участвующие в глобальных конфликтах против России, это сложно понять рационально», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично пожелала эмигрантам «обрести потерянную родину», намекая на ностальгические настроения многих уехавших.

* — признан в России иностранным агентом