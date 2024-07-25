Прихожанка московского собора раскрыла, кем был фигурант дела о подрыве авто

Прихожанка римско-католического кафедрального собора на Малой Грузинской улице в Москве рассказала РИА Новости, чем в «духовной жизни» занимался фигурант дела о подрыве машины в столице Евгений Серебряков.

По словам женщины, мужчина был министрантом в крипте — нижней церкви собора — греко-католического прихода, то есть, человеком, который прислуживает священнику во время мессы. До этого генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов отметил, что фигурант дела действительно приходил в собор. Однако никакой другой информации о мужчине у него нет.

24 июля во дворе дома на улице Синявинской в столице взорвался автомобиль, под который установили неизвестный предмет. Замоскворецкий суд заочно предъявил обвинение Евгению Серебрякову, который считается фигурантом данного дела. В тот же день нарушителя задержали в турецком Бодруме, куда он успел уехать.

Ранее был опубликован план отхода Серебрякова из Турции. Он, как считают силовики, собирался купить лодку и уплыть на ней в Грецию.