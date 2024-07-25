Опубликован план отхода из Турции задержанного подрывника Евгения Серебрякова

Евгений Серебряков, которого задержали в Турции за подрыв машины в Москве, строил хитрый план отхода, сообщает Telegram-канал SHOT .

Предполагаемый преступник собирался купить лодку и отправиться на ней в Грецию. В МВД Турции отметили, что правонарушителя проверяют на сотрудничество с криминальными лицами, торгующими людьми.

Выследить Серебрякова местной полиции было несложно. По прибытию в аэропорт Бодрума, предполагаемый подрывник воспользовался программой-агрегатором каршеринга, поэтому правоохранители довольно быстро вычислили, где он находится.

Затем турецкие полицейские «вели» Серебрякова от аэропорта по камерам наблюдения порядка 50 км. Во время следственных мероприятий правоохранители узнали, что правонарушитель собирался купить морское судно и уплыть на нем в Грецию, находящуюся по соседству. Но его планы сорвали силовики, которые провели успешное задержание.

Турецкие полицейские также проследили связь Серебрякова с криминальными лицами, которые похищают людей. Эти данные сейчас проверяют.

Ранее стало известно, что Серебряков мог действовать в составе преступной группы. Правонарушителю грозит до 20 лет лишения свободы.