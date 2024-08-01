Приговоренный к 25 годам журналист Кара-Мурза* может покинуть РФ при обмене

Осужденный в России публицист Владимир Кара-Мурза* может быть в списке заключенных на обмен с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Штаты рассматривали возможность обмена Кара-Мурзы* уже давно. Известно, что у журналиста есть гражданство Британии.

В апреле 2023 года публицист был приговорен в России к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о госизмене, распространении фейков о ВС РФ и сотрудничестве с нежелательными организациями.

Ранее стало известно, что Россию покинули находящиеся под заключением журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан. Их освободили в рамках обмена заключенными с США.

*Признан в России иноагентом.