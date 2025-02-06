Приемным семьям Подмосковья подняли выплату

Приемные родители и опекуны Московской области ежемесячно получают выплаты на содержание детей-сирот, которые находятся под опекой, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

Размер выплаты зависит о возраста детей. Так, выплата на детей от года до 12 лет в этом году была проиндексирована до величины прожиточного минимума на ребенка и теперь составляет 18 723 рублей. Ежемесячное пособие на детей до года и на подростков от 12 до 18 лет останется прежним — 23 756 рублей и 19 587 рублей соответственно.

«В нашем регионе более 12 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот. Мы понимаем, насколько важна финансовая поддержка для семей, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без родительского попечения. Наша задача — создать все необходимые условия для того, чтобы эти дети могли расти в комфортной и заботливой обстановке», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Кроме повышения выплат, в Подмосковье также реализуются различные программы поддержки приемных семей. Это включает в себя организацию обучающих семинаров для опекунов, психологическую помощь и консультации, а также мероприятия, направленные на социализацию детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.