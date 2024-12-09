Приемная бизнес-омбудсмена Подмосковья помогла защитить клиентов от мошенников

Получив в личном аккаунте на портале госуслуг уведомление о предстоящей проверке прокуратуры, предприниматель из Ногинска решил обратиться за консультацией в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

Руководитель приемной бизнес-омбудсмена в Богородском городском округе Магомет Сакалов лично обратился в городскую прокуратуру за разъяснением, высылался ли предпринимателю такой запрос. Ответ был отрицательным. Выяснилось, что мошенники взломали аккаунт предпринимателя и собирались таким образом выманить денежные средства. Мошеннические действия были пресечены, а предпринимателю удалось сохранить свои деньги.

И. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова напомнила предпринимателям о необходимости быть внимательнее в связи с участившимися случаями телефонного и цифрового мошенничества с использованием сети интернет.

Ранее для подмосковных предпринимателей был проведен специальный обучающий вебинар на эту тему, с материалами которого можно ознакомиться на сайте уполномоченного в разделе «правовое просвещение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.