Прием жителей состоялся в министерстве строительного комплекса Подмосковья

сегодня в 14:25

В мероприятии участвовали первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин, сотрудники профильных управлений ведомства. Общение происходило как очно, так и в дистанционном формате.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, получения жилищного сертификата, выплаты выкупной стоимости и сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года.

Представители ведомства рассмотрели девять обращений жителей из четырех городских округов: Щелково, Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского и Одинцовского округов.

Заявитель Наталья Егорова из Орехово-Зуевского округа была проинформирована, что дом № 3 на ул. Кооперативная включен в программу переселения домов. Расселение аварийного жилого помещения планируется путем приобретения на вторичном рынке, публикация закупок — август 2024 года.

Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.