Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продолжается

Предложить свои идеи для позитивных изменений в стране и подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени» можно до 15 мая на сайте идея.росконгресс.рф . Об этом сообщается в Telegram-канале форума.

В этом году подать свои проекты можно по пяти направлениям: «Социальная инициатива», «Предпринимательская инициатива», «Технологическая инициатива», «Кадровая инициатива», «Экологическая и климатическая инициатива». В каждом из них выделены отдельные темы.

Организаторы напомнили, что, например, в 2024 году три лидера проектов по повышению уровня знаний об истории России и развитию патриотизма представили свои решения на форуме.

В связи с этим организаторы собрали подборку исторических фильмов Владимира Мединского. В списке указаны ленты про Ледовое побоище, Куликовскую битву, Полтавское сражение и т. д.

С этими и другими историческими фильмами можно ознакомиться на RuTube-канале «Рассказы из русской истории».

Ранее стало известно, что самым популярным направлением форума оказалась «Социальная инициатива». Этому треку принадлежит половина от общего числа предложений.

Самые сильные идеи, отправленные на форум, представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Москве. Всего эксперты отберут топ-100 проектов.