Названо самое популярное направление форума «Сильные идеи для нового времени»

На НСИ пришлось 50% всех идей форума «Сильные идеи для нового времени»

Более 14 тыс. проектов поступило на форум «Сильные идеи для нового времени» по пяти направлениям. Самым популярным из них стала «Национальная социальная инициатива» (НСИ), сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.

Этому треку принадлежит половина от общего числа предложений, отправленных на форум. При этом в НСИ была отдельно выделена тема про привитие ценностей и формирование здорового образа жизни. По ней поступило свыше 1,5 тыс. идей.

Таким образом, каждая десятая заявка на форум «Сильные идеи» оказалась посвящена ЗОЖ. На эту тему больше всего предложений поступило от жителей Республики Башкортостан, а также Самарской, Саратовской, Нижегородской и Ульяновской областей.

Идеи разнообразные. Так, например, один автор предложил глобальную социальную кампанию по переосмыслению национальной идентичности через ЗОЖ, другой — проведение VR-уроков здоровья в школах.

Подать заявку на участие в форуме можно до 15 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Его цель — организовать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие России.