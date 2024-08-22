Прибыль музыкального лейбла Лианы Меладзе в России выросла на 30%

Чистая прибыль музыкального лейбла Velvet Music, который принадлежит сестре Константина и Валерия Меладзе Лиане, увеличилась на 30% за год, сообщает Mash .

Компания была создана в 2004 году и стала популярна за счет связи с семьей Меладзе. Лейблом владеют Лиана Меладзе и Алена Михайлова. С ним в разные годы подписали контракты такие известные группы и исполнители, как «ВИА Гра», «Винтаж», Ева Польна, Елка. Работал с ним и сам Валерий Меладзе.

Компания опубликовала финансовый отчет за 2023 год. Ее чистая прибыль лейбла выросла на 30% и составила 90,4 млн.

В первую очередь этому сопутствовал контракт с Мари Краймбрери. Благодаря певице Лиана Меладзе впервые за два года получила госконтракт на 5,4 млн. Не помешали увеличившимся доходам и скандальные высказывания братьев Меладзе, которые осуждали СВО.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе планирует вернуться с концертами в РФ в 2025 году. Он хочет провести юбилейный тур по стране.