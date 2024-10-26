Украинские войска в скором времени могут снова пойти в крупное наступление. Об этом заявил командир добровольческого отряда БАРС-11 полковник Сергей Шевченко с позывным Ямаха, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

ВСУ могут нанести удар рядом с городом Токмак в Запорожской области. Украинские солдаты уже прошли обучение в ЕС.

Ожидалось, что Киев отправит боевиков в наступление в ближайшее время, однако этого не произошло, поскольку начались дожди. В появившейся от них грязи западные танки могут увязнуть, поэтому, скорее всего, ВСУ решатся на наступление уже в следующем году.

«Они будут готовить главный удар на конец мая-июнь. В июне 2025 года начнется генеральное сражение», — спрогнозировал Шевченко.

Ранее командир спецназа Апти Алаудинов сказал, что СВО завершится в 2024 году. По его словам, внутри Украины в скором времени произойдут «внутренние тяжелые события».