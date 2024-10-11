«Беру прогнозы из Священного Писания»: Алаудинов назвал дату окончания СВО

Апти Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине закончится в 2024 году

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Первого главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что более чем уверен в окончании СВО в 2024 году. По словам генерала, львиную долю своих прогнозов он берет из Священного Писания, сообщает kp.ru .

«25 февраля 2022 года одна знакомая журналистка мне задала вопрос: „Апти, что будет теперь?“ Я сказал: „Полноценная война“. Она говорит: „Как думаешь, когда она завершится?“ Я ей сказал, что в 2024 году, осенью», — отметил Алаудинов в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению военачальника, завершению спецоперации поспособствуют обстановка на Ближнем Востоке, президентские выборы в США и ситуация внутри Украины. Алаудинов убежден, что украинское государство стоит на пороге «внутренних тяжелых событий».

Он также заметил, что на Украине сейчас «страшная демографическая катастрофа», и население страны больше не сможет отдавать мужчин «в эту мясорубку» по прихоти президента Владимира Зеленского.

«Потому я так думаю, что это все, взятое вместе, и сделает свое дело. И СВО будет завершена — и только на наших условиях», — подчеркнул Алаудинов.