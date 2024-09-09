При разводе россиян могут направить к психологу для примирения

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает российские пары при подаче документов на развод пройти психологическую консультацию. На нее суд может направить супругов ради примирения, сообщает ТАСС .

Инициатива принадлежит депутату от партии «Единая Россия» Игорю Антропенко и первому зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергею Перминову. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ.

Суд могут обязать принимать меры для примирения пары, если один из супругов против развода. На данный момент супругам дают срок в три месяца для примирения. После принятия поправок их также могут направить на консультацию для получения социально-психологической помощи.

Также направить к психологу могут и супругов при обоюдном согласии на развод, но имеющих несовершеннолетних детей. Брак расторгается в случае, если все принятые меры по примирению не дали результатов.

Ранее в Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.