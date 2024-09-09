При разводе россиян могут направить к психологу для примирения
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает российские пары при подаче документов на развод пройти психологическую консультацию. На нее суд может направить супругов ради примирения, сообщает ТАСС.
Инициатива принадлежит депутату от партии «Единая Россия» Игорю Антропенко и первому зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергею Перминову. Предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ.
Суд могут обязать принимать меры для примирения пары, если один из супругов против развода. На данный момент супругам дают срок в три месяца для примирения. После принятия поправок их также могут направить на консультацию для получения социально-психологической помощи.
Также направить к психологу могут и супругов при обоюдном согласии на развод, но имеющих несовершеннолетних детей. Брак расторгается в случае, если все принятые меры по примирению не дали результатов.
Ранее в Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу в РФ. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.