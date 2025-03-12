При чем тут студенты: заслуженный учитель раскритиковал идею Матвиенко про вузы

Заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, что ограничивать прием абитуриентов из регионов в столичные вузы нецелесообразно, а проблему невостребованных специальностей нужно решать другими способами, сообщает Инфо24 .

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой снизить прием в вузы Санкт-Петербурга, Казани и Москвы для студентов из регионов России, поступающих на платные места, так как в итоге выпускается огромное количество специалистов по профессиям, которые не нужны российскому рынку труда.

По мнению Снегурова, нужно сокращать количество платных мест, а также разобраться, почему те или иные профессии в стране не востребованы.

«Отмирают они как таковые? Значит, таких факультетов не нужно. Тогда при чем тут студенты? Пусть реформу вузов проводят вначале», — отметил заслуженный учитель.

По его словам, если выпускники не могут трудоустроиться по своей специальности — это другой кейс. В данном случае следует подумать о том, чтобы вернуть систему школа — вуз — работа.

Снегуров добавил, что подобные рывки в системе образования могут разрушить судьбы целого поколения. Школьники хотят иметь четкое представление о будущем, а «режим постоянных пертурбаций лихорадит и взвинчивает людей», считает педагог.