Матвиенко считает, что прием студентов из регионов в столичные вузы надо снизить Общество 12 марта 2025 12:30 Фото - © РИА Новости

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой снизить прием в «столичные» университеты — Санкт-Петербурга, Казани и Москвы — для студентов из регионов. В такие вузы поступают студенты из всех уголков страны за счет платных мест, выпускается такое огромное количество специалистов по профессиям, которые не нужны российскому рынку труда, сообщают «Ведомости».

Матвиенко предложила поставить задачу в течение пяти лет снизить наборы в вузы. Университеты должны набирать столько студентов, сколько необходимо подготовить в рамках специальностей. «Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала Матвиенко. Ранее сообщалось, что университет подмосковной Коломны ГСГУ провел обмен студентами с китайскими Харбинским педагогическим университетом и Сучжоуским университетом.