Университет Коломны и китайские вузы обменялись студентами

ГСГУ и вузы-партнеры из Китайской Народной республики обменялись студентами. По программе академической мобильности в Коломну прилетели 6 человек из Сучжоуского университета и 11 — из Харбинского педагогического университета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Четверо китайских студентов приехали в наш университет повторно. Они учились у нас в прошлом семестре и пожелали продолжить обучение, но уже платно, поскольку идут вне квоты. Такой интерес говорит о высоком качестве нашего образования», — рассказал помощник ректора ГСГУ по международной деятельности Максим Ершов.

На учебную стажировку дается три месяца. Студенты из Поднебесной будут осваивать филологические дисциплины и страноведение. Аудиторные занятия проведут преподаватели, которые уже много лет работают со студентами из-за рубежа и прекрасно знают методику обучения русскому языку как иностранному. Также гостей из КНР ждут прогулки по историческим местам Коломны и участие в научных и культурных мероприятиях вуза, в том числе, посвященных 80-летию Великой Победы.

Тем временем значительная группа студентов ГСГУ — сразу 27 человек — отправилась на языковую практику в Поднебесную. Их принимают вузы-партнеры — Сучжоуский университет, Цюйфуский государственный педагогический университет, Харбинский педагогический университет и Хэйлунцзянский сельскохозяйственный профессионально-технический институт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.