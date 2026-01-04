Президента «Ленкома» Варшавера прооперировали перед Новым годом

сегодня в 11:20

78-летнего президента «Ленкома» Марка Варшавера госпитализировали и прооперировали перед Новым годом, сообщает Mash .

Доктора удалили у него новообразование, которое оказалось доброкачественным. Операция прошла успешно, без осложнений.

Через два дня после хирургического вмешательства Варшавера выписали домой. Он находится под наблюдением специалистов, также ему запретили любые физические нагрузки на три недели.

Ранее президент театра несколько раз оказывался в больнице с пневмонией.

