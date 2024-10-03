Директор «Ленкома» Варшавер попал в больницу в средне-тяжелом состоянии

Днем 3 октября директор театра «Ленком» Марк Варшавер самостоятельно пришел в одну из поликлиник с жалобами на затрудненное дыхание и одышку, после чего его госпитализировали, пишет Telegram-канал Mash .

Сообщается, что состояние прибывшего в больницу Варшавера оценили как средне-тяжелое. В итоге его госпитализировали с подозрением на пневмонию.

По данным Telegram-канала «112», Варшавер рассказал медикам, что простыл из-за работающего кондиционера, а через некоторое время стал чувствовать себя хуже и решил обратиться за помощью.

Это не первая госпитализация Варшавера в 2024 году. В феврале его госпитализировали также с подозрением на пневмонию, но уже через неделю отпустили из больницы и разрешили лечиться амбулаторно.