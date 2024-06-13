Президент вручил золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» главному конструктору ГосМКБ «Радуга»

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Владимирович Путин по традиции вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и Государственные премии Российской Федерации. Награду получил и главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка в Дубне Елтуган Кимашевич Сыздыков, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Важнейший вклад в укрепление обороноспособности России вносит и Елтуган Кимашевич Сыздыков, главный конструктор старейшего в стране конструкторского бюро „Радуга“, где создаются передовые образцы ракетной техники», — отметил президент в ходе церемонии.

Елтуган Кимашевич Сыздыков поблагодарил президента за награду.

«Разрешите поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, за ту Россию, которую вы возродили вновь как суверенное государство и продолжаете упорно трудиться на этом многотрудном пути. В такой России хочется жить и работать», — сказал в ответном слове Елтуган Кимашевич.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.