Президент союза армян Тюмени высказал мнение о российско-армянском сотрудничестве

Армяне в России сделают все от них зависящее, используют все связи и возможности, чтобы помочь нашему народу не допустить уничтожения Республики Армения, сказал в интервью «Российской газете» президент Союза армян Тюменской области, неформальный лидер диаспоры, заслуженный строитель Российской Федерации, генеральный директор крупной российской строительной компании АО «Тюменьтел» Абрам Овеян.

Он считает, что попытки разрушить дружбу народов предпринимаются под влиянием внешних сил во всех областях бизнеса и сотрудничества самых разных регионов мира.

«Я уверен, что наши народы, имея многовековые добрососедские контакты, не позволят, чтобы какие-либо недружественные действия нанесли ущерб стратегическому взаимодействию Армении и России. В 2026 году в Армении пройдут парламентские выборы, и я думаю, что мудрый армянский народ сумеет правильно консолидировать свою волю, направленную исключительно на благо Армении, армянского народа и многомиллионной диаспоры», — поделился Абрам Овеян.

По его словам, активное участие армян России в преодолении проблем в Армении, а также в укрепление армяно-российских отношений нужно всячески поощрять.