Президент России рассказал о своих навыках работы в интернете

Российский президент Владимир Путин рассказал, что пользуется интернетом на примитивном уровне и использует отечественные поисковые системы, сообщает Газета.ru .

В четверг глава государства выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

«Очень примитивным образом (пользуюсь интернетом-ред.). Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

При этом президент подчеркнул, что в Сети пользуется российскими поисковыми системами.

Ранее Путин заявил, что Россия нужна миру и западные политики никак не смогут на это повлиять. По его словам, Запад пытался нанести РФ сокрушительный удар санкциями и других мер, но «ничего не получилось».