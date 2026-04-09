Президент РФ подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.

Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, за уничтожение, повреждение и осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих их память, могут отправить в колонию срок до пяти лет лишения свободы.

Также устанавливается уголовная ответственность за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа. По этой статье предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях в конце марта. Изменения вносятся в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ.

