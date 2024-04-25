Президент Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей

Российский президент Владимир Путин отметил важность поддержки уровня рождаемости в стране и обеспечения высоко качества жизни семей. Об этом глава государства рассказал в приветствии на Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», сообщает Life.ru .

Послание Путина обнародовано на сайте Кремля. В своей речи президент, кроме прочего, заявил о необходимости в полной мере применять потенциал всех уровней власти, СМИ и институтов гражданского общества.

«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей — приоритетная общенациональная задача», — объявил Путин.

Между тем в ходе выступления на съезде Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент заявил, что в экономике России сейчас наблюдается сильная динамика.