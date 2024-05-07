Президент Молдовы дала интервью журналисту-иноагенту Дудю*
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Президент Молдовы Майя Санду дала интервью журналисту-иноагенту Юрию Дудю*. Общение главы государства с блогером длилось два часа, сообщает Ura.ru.
Дудь* признался, что впервые выступал в качестве политического журналиста. На острые вопросы и суждения он не скупился. Например, он задал вопрос, почему главный политический оппонент Санду был арестован в день ее рождения.
Также журналист поинтересовался, что делала президент Молдовы в ночь начала спецоперации, и как бы она поступила на месте украинского лидера Владимира Зеленского. Дудь* спросил, сколько зарабатывает Санду, как соотносятся ее обещания до выборов с реальностью и почему в стране до сих пор не удалось побороть коррупцию.
Ранее молдавский политик и политолог Богдан Цырдя отметил откровенный курс Молдовы в сторону русофобии. По его словам, в республике «все идет один в один» с положением дел в западных странах.
*физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ.