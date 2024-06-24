Президент Кыргызстана адресовал Путину телеграмму после терактов в Дагестане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров адресовал телеграмму главе РФ Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане. В письме политик выразил соболезнования своему коллеге в связи со случившимся, сообщает «Бриф24» со ссылкой на официальный сайт лидера Кыргызской Республики.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с террористическим актом в Дагестане. Желаю стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии», — написал Жапаров.

Глава Кыргызстана подчеркнул, что Бишкек решительно выступает против любых проявлений терроризма. Кыргызстанское руководство также поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей нацбезопасности, отметил Жапаров.

23 июня, теракты произошли в двух дагестанских городах — Дербенте и Махачкале. Боевики напали на синагогу и церковь, после чего атаковали полицейских. Террористы убили, по последним данным прессы, минимум 20 человек, причем по меньшей мере 15 погибших — правоохранители.

