Президент Колумбии: США нанесли удар по фабрике кокаина в Венесуэле

Мы знаем, что (президент США) нанес удар по фабрике в Маракайбо, мы опасаемся, что там смешивали пасту для кокаина и использовали близкое расположение к морю», — написал он в соцсети X.

Ранее Трамп неоднократно допускал возможность ударов, в том числе по территории Венесуэлы, обвиняя власти этой страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. По данным The New York Times, еще в августе им была подписана закрытая директива, санкционирующая применение военной силы против картелей. После этого в Карибский регион были переброшены значительные силы ВМС США во главе с авианосцем. За последние месяцы американские военные уничтожили у побережья более 20 катеров, в результате чего погибли около 100 человек. Власти Колумбии заявили, что в ходе одной из операций был убит местный рыбак, а не наркоторговец.

16 декабря, Трамп объявил о приказе блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а также назвал власти этой страны «иностранной террористической организацией».

