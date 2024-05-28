сегодня в 10:08

Претензии к книге Остера «Вредные советы» появились у прокуратуры из-за картинок

У прокуратуры возникли претензии к книге Григория Остера «Вредные советы» из-за опубликованных в ней иллюстраций. К тексту книги ведомство вопросов не имеет, сообщает Baza.

Одна из покупательниц нашла книгу стоимостью 250 рублей в местном продуктовом магазине Красноярского края. Женщина, открыв издание, заметила картинки с виселицами и самолетами, которые «летят на Запад».

Покупательница обратилась в прокуратуру, сотрудники ведомства провели проверку. Жительнице выдали предписание изъять книгу и уничтожить ее.

По словам продавщицы книги, та была в магазине в единственном экземпляре, а купила она ее у поставщика из Алтая. Издание уже убрали с прилавка.

Изымать из продажи другие версии книги «Вредные советы» пока не планируется.