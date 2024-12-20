Преподаватели кванториума из Дмитрова участвуют во Всероссийском чемпионате

Команда преподавателей школьного кванториума МОУ «Инженерная школа г. Дмитрова» приняли очное участие во Всероссийском чемпионате педагогических компетенций. Чемпионат продлится три дня, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Команды из 46 регионов с общим числом участников — 340 человек в атмосфере дружеской конкуренции будут разрабатывать образовательные продукты под заказ конкретных партнёров чемпионата, среди которых РЖД, музейный комплекс Атом, министерство образования Московской области, Государственный университет просвещения, Авито и Университет 20.35.

Каждый партнёр поставил перед участниками свою задачу, а жребий решил, кто будет их решать.

Заданием команде Инженерной школы Дмитрова стала разработка образовательного продукта по заданию музея Атом.

От Инженерной школы г. Дмитрова участвует команда учителей «Будущее за нами». В ее составе Гарун Аминов, а также преподаватели дополнительного образования Дмитрий Лупанов и Дмитрий Жданов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина пожелала команде Инженерной школы успешного прохождения всех этапов и победы в чемпионате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.