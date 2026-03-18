Преподавателей в Мытищах предупредили о новых схемах мошенничества

Помощница городского прокурора Виктория Яровицина выступила перед педагогами Российского университета кооперации с лекцией, в которой рассказала о современных схемах мошенничества и методах вовлечения граждан в противоправную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В качестве примера она привела случай с подростками, которые решили «подзаработать», выполняя поручения зарубежных кураторов, и получили за это 24 тысячи рублей. В результате они оказались в статусе обвиняемых по уголовному делу, и теперь им грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Спикер затронула не только тему предотвращения соучастия в преступлениях, но и вопросы личной безопасности, объяснив, как самому не стать жертвой злоумышленников.

«Вся информация о нас легко доступна, не надо вестись даже на „личные“ сведения. Если вас просят назвать код из смс — это мошенник. Ни сотрудник спецслужб, ни курьер, ни медицинский работник не попросят код подтверждения», — подчеркнула Виктория Яровицина.

Участники встречи отметили, что жертвой аферистов может оказаться любой человек, именно поэтому так важно постоянно поднимать эту тему и вести разъяснительную работу среди молодежи.