Преподаватель столичного вуза пожаловалась, что ее хотят уволить из-за розовых волос

Преподавательница Финансового университета при правительстве РФ рискует лишиться работы из-за того, что перекрасила волосы в розовый цвет. Руководство столичного учреждения пригрозило ей увольнением, сообщает Baza .

34-летняя Юлия преподает в вузе английский язык. В конце ноября она перекрасила волосы в цвет фуксии. После этого у девушки начались проблемы с руководством учебного заведения.

Юлии начали высказывать претензии из-за смены образа. Руководство посчитало, что новый цвет волос преподавательницы выглядит «максимально неприлично».

По словам педагога, ей поставили ультиматум: либо она купит парик, либо перекрасит волосы. Сделать это девушка должна до января, иначе ее могут уволить. Сама Юлия отмечает, что не собирается менять внешность, несмотря на возможность остаться без работы.

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