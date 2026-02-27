Преподаватель Мурзюкова назвала основные причины неудач в английском

По словам Анны Мурзюковой, трудности связаны не только с возрастом, устаревшими методиками или отсутствием языковой среды. Существенную роль играют современные реалии — высокий темп жизни и перегрузка информацией.

«Ускорение темпа жизни и увеличение количества поступающей информации влияют на способность усвоения новых знаний. Концентрация притупляется, становится практически невозможно удерживать внимание долго», — пояснила преподаватель.

Она посоветовала пересмотреть формат занятий, например, попробовать асинхронное обучение.

Еще одна проблема — ожидание быстрых результатов.

«Изучение языков — это скорее про овладевание навыком. Как и в спорте, видимые результаты требуют времени и дисциплины», — отметила эксперт.

Для поддержания мотивации специалист рекомендовала фиксировать промежуточные достижения: пройденные уровни, юниты, прослушанные подкасты и понятные песни.

Отдельно Мурзюкова указала на вред постоянных сравнений с окружающими и пользователями соцсетей.

«Мы видим только успех, но не знаем, каким был путь к нему. Сравнивать стоит только себя с собой вчерашним», — подчеркнула она.

По мнению преподавателя, важно хвалить себя за прогресс и сохранять баланс, чтобы не выгореть и не потерять интерес к обучению.

