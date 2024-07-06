Премьер-министр Моди поднимет в РФ вопрос об служащих в армии индийцах

Министр иностранных дел Индии Винай Кватра отметил, что от 30 до 40 граждан страны могут по ошибке служить в ВС РФ, власти будут добиваться их досрочного увольнения. Об этом сообщает РБК .

Как цитирует Reuters Кватру, от 30 до 40 индийцев на сегодняшний день могут служить в российских войсках.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего предстоящего визита в Россию поднимет вопрос об увольнении граждан страны, «по ошибке» отправленных на службу в армию.

Моди планирует посетить Москву с официальным визитом 8 и 9 июля. Он встретится с главой государства Владимиром Путиным. Они будут обсуждать перспективы развития традиционно дружественных отношений стран, актуальные вопросы мировой повестки.