Премьер-министр Мишустин рассказал, как учился в школе

Мишустин признался, что в школе был хорошистом

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как учился в школе. Он признался, что не был отличником, сообщает ТАСС .

Мишустин пообщался с учениками нового инженерно-технического лицея «Авиатика». Один из ребят спросил премьер-министра, был ли он отличником в школьное время.

«Нет, был хорошистом. Четверка по химии была», — признался Мишустин.

Глава кабмина сказал много добрых слов в честь начала учебного года. Он также поздравил ребят с открытием лицея, который принял 1,2 тыс. учеников.

В День знаний президент Владимир Путин прибыл в Кызыл, столицу Республики Тыва. Он посетил новую СОШ № 20 имени Героев Отечества. Там глава государства организовал для детей урок «Разговор о важном».