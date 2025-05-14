«Прекратите позорить республику»: Елена Малышева обратилась к дагестанцам

Известная телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале обратилась к жителям Республики Дагестан, которые массово отказываются делать прививку от кори.

Она подчеркнула, что в связи с массовым отказом от вакцинации в Дагестане произошла вспышка кори.

«Обращение к дагестанцам: прекратите позорить свою республику. Вы потомки Расула Гамзатова. Начните, в конце концов, вакцинироваться», — призвала Малышева жителей республики.

Врач пожалела местных врачей, которые борются «с этой беспросветной тьмой» в одной из самых красивых республик России.

Ранее ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово» назвала надуманными негативные последствия приема «Оземпика». По ее словам, препарат работает как молекула, контролирующая аппетит.