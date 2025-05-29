Прекращено дело на жителя Истры, ошибочно признанного беглецом из воинской части
Жителя Истры по ошибке признали беглецом из воинской части, за что ему грозило наказание вплоть до лишения свободы. Однако юристам удалось доказать, что мужчина никогда не получал повестку и не был мобилизован, сообщает Baza.
25-летний Павел отслужил срочную службу в 2019 году в штабе. Когда в сентябре 2022 года началась частичная мобилизация, мужчина сначала отправился в Казахстан, а оттуда в Индию. При этом повестку Павел не получал, хотя многим его друзьям она пришла, потому спокойно путешествовал.
Вернувшись в Россию, мужчина устроился на работу, женился, но в сентябре 2024 году к нему нагрянули из военной полиции. В документах, которые показали правоохранители, было написано, что Павла призвали на СВО в Петрозаводске, а служил он в воинской части Смоленска в штурмовой роте.
На мужчину возбудили уголовное дело за якобы самовольное оставление части. Семья молодого человека вместе с юристами обратилась в истринский военкомат, там подтвердили, что Павел не был мобилизован и не подписывал контракт с Минобороны.
В итоге суд прекратил уголовное дело, возбужденное на якобы беглеца. Приказ о зачислении в списки части был признан незаконным, Павла оттуда исключили.
Ранее мобилизованного из Орска объявили в розыск, пока он проходил лечение после ранения. В результате на мужчину завели дело, а затем его забрали сотрудники военной полиции.