Мобилизованного объявили в розыск, пока он проходил лечение в Орске

28-летнего мобилизованного из Орска объявили в розыск, хотя мужчина лечился дома после ранения. Также недавно его забрала военная полиция, сообщает «Осторожно, новости» .

Вадима Ц. мобилизовали осенью 2022 года. Он служил в в/ч № 29564 в Донецке. Родственники поделились, что феврале 2023 года военный был ранен, когда отбивал гранату, сброшенную с беспилотника.

Пострадавший поступил в госпиталь при Минобороны РФ. Сначала его лечили в Ростове-на-Дону, потом перевели в Саратов. У пациента выявили минно-взрывную травму, перелом нескольких костей левой руки, временную дисфункцию конечности. Вскоре мужчине присвоили категорию «временно не годен», отстранили от службы и перевели в больницу в Оренбурге.

В октябре 2023 года военный хотел снова поехать на фронт, но не смог по состоянию здоровья, об этом он написал рапорт. Тогда Вадима отправили в Орск лечиться по месту жительства. В апреле прошлого года в городе прорвало дамбу, случилось масштабное наводнение, некоторые больницы Орска оказались под водой. Из-за ЧП военный не смог наблюдаться у своего доктора. В августе войсковую часть, где служил мужчина, расформировали, а его распределили в часть № 95380 в Донецке, но он все еще лечился в Орске.

В январе 2025 года против мобилизованного возбудили уголовное дело о самовольном оставлении войсковой части, его также объявили в розыск.

Когда мужчина узнал о возбуждении дела, то сам пришел в полицию, откуда его отправили в военно-следственный отдел в Оренбурге, а затем — на военно-врачебную комиссию. Как рассказала его семья, после этого мужчину сняли с розыска и приостановили дело. Тогда Вадим уехал домой, чтобы ждать решения, а вскоре ему избрали меру пресечения — подписка о невыезде.

2 апреля военного вызвали в полицию для дачи каких-то пояснений. Как отметила жена бойца, на выходе ее мужа уже ждали сотрудники военной полиции, которые увезли его в город Ясный. Спустя два дня мужчину отправили в в/ч № 12128 в село Тоцкое, а потом — в в/ч № 45863 Самарской области.

«Его держат против воли. Никто не говорит причину задержания. Выплат за ранение нет уже как два года, теперь ещё и забрали обратно», — поделилась жена мобилизованного.

Военный недавно выходил на связь с родственниками и рассказал им, что находится в зоне спецоперации в Луганске.