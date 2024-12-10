Представление «Зимняя легенда» пройдет Ступине в новогодние праздники

Новогоднее представление «Зимняя легенда» (6+) покажет детям Ступинский драматический театр. С 25 декабря по 4 января юных зрителей ждет увлекательное путешествие в мир сказок и волшебства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Яркие декорации, красочные костюмы, зажигательные танцы и любимые новогодние персонажи создадут неповторимую атмосферу. Показы пройдут на сцене театра юного артиста на Куйбышева.

Как обещают артисты, легенда о скандинавских богах, матушке зиме и коварном лисе, переданная старой ведуньей, никого не оставит равнодушным. Детей также ждут хороводы вокруг елки и встреча с Дедом Морозом.

Расписание представлений:

25, 27, 30 декабря, 2, 3, 4 января в 13:00;

26 декабря в 13:00 и 18:00;

28, 29 декабря в 11:00, 14:00 и 17:00.

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