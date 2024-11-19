Представлен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

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Во вторник утром в столичном Музее Победы на Поклонной горе состоялась презентация официального логотипа и праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в ВОВ.

Более подробная информация о мероприятиях, спецпроектах и акциях ко Дню Победы доступна по ссылке.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и страны СНГ будут совместно отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы государства, 2025-й в странах Содружества станет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.