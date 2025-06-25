Представители ГУФСИН России по Московской области посетили МГППУ

В рамках агитационной работы, направленной на привлечение кандидатов на службув уголовно-исполнительную систему в сфере пробации, сотрудники ГУФСИН России по Московской области посетили Московский государственный психолого-педагогический университет, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Наталья Чепурина и старший психолог психологической службы Марина Денисова рассказали слушателям о возможности трудоустройства в учреждения УИС региона. Также абитуриентам был продемонстрирован фильм оструктуре регионального управления и его задачах, основных направлениях деятельности, уделив особое внимание содействию осужденным в социальной и иной помощи.

Во время общения отдельный акцент был сделан на службе в сфере пробации. Участники мероприятия узнали о возможности поступлении на обучение в академию ФСИН России по специальности «Пробация».

Наталья Чепурина подробно разъяснила значимость института пробации в системе исправления и социальной адаптации осужденных, а также ответила на все интересующие студентов вопросы.