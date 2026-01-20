Представителей СМИ приглашают принять участие в нацпремии «Большая семья России»

До 1 февраля ведется прием заявок на участие в национальной премии «Большая семья России», сообщает пресс-служба организаторов.

Премия предназначена для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве. Организаторами являются ТАСС и АНО «Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева» при поддержке полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Номинации премии «Большая семья России»:

Лучший фотоснимок

Лучшая печатная публикация

Лучший видеосюжет

Лучшая публикация в интернет-издании

Лучшая публикация в социальных медиа

Лучший радиовыпуск

Премия за каждую номинацию составит по 500 тыс. рублей. Материалы, которые допускаются к участию, должны быть опубликованы с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Сбор заявок завершится 1 февраля 2026 года.

В состав жюри премии вошли заместитель председателя правительства РФ — председатель жюри Татьяна Голикова, председатель попечительского совета Института демографической политики имени Д. И. Менделеева — председатель жюри Игорь Щеголев, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирского делового союза», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Мария Ситтель, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов.

Ознакомиться с подробностями и подать заявку на участие можно по ссылке.