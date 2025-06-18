сегодня в 17:48

Представитель прокуратуры Шатуры провела прием участников СВО и членов их семей

Исполняющая обязанности Шатурского городского прокурора Анастасия Пантюхина совместно с главой муниципального округа Шатура Николаем Прилуцким, руководителем ассоциации ветеранов СВО муниципального округа Василием Карповым, представителями социальной защиты населения, военного комиссариата провели прием участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе приема граждане обращались по вопросам трудоустройства, поступления на обучение ребенка участника СВО, оформления документов ветерана боевых действий и другим.

Кроме того, городской прокуратурой совместно с Окружным управлением социального развития № 9 министерства социального развития Московской области супруге участника специальной военной операции оказано содействие в оформлении соответствующих мер социальной поддержки.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и подробные разъяснения действующего законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.