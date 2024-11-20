Представитель Подмосковья стал призером программы наставничества для предпринимателей

В Московской области завершился второй поток программы наставничества для предпринимателей и самозанятых, участниками которого в общей сложности стали 70 человек. Организатором мероприятия, прошедшего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», стал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Одним из участников программы стал Сергей Попов из Кубинки Одинцовского городского округа. Сергей — действующий предприниматель, реализующий два проекта — в сфере строительства и в сфере ремонта. В ходе обучения он поделился с наставником Марией Кульковой, что думал о закрытии одного из бизнесов. Однако у девушки, которая является опытным предпринимателем, было другое предложение.

«Бизнес Сергея сейчас крайне востребован. Поэтому у меня стояла задача — убедить его, что не стоит закрывать то, на что есть повышенный спрос. А вот произвести ребрендинг существующего бизнеса было необходимо. За три недели новая идея была «упакована», проработали целевую аудиторию, произвели ее сегментацию, отсекли лишнее», — рассказывает Мария.

В финале программы проект Сергея занял второе место в категории предпринимателей. В дальнейшем он планирует продолжить развивать бизнес и увеличить штат сотрудников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.