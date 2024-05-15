Представитель ГУ МВД РФ по Подмосковью 17 мая проведет прием граждан в Дубне

17 мая в ОМВД России по округу Дубна состоится прием граждан замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области, подполковником полиции Евгением Николаевичем Тиминским. Об этом сообщается на официальном сайте интернет-портала органов местного самоуправления городского округа Дубна .

Прием граждан будет осуществляться с 16:00 до 18:00 по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, дом № 32.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (496) 214-07-06.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.