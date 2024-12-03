Председатель Совета депутатов Дмитровского городского округа провел прием граждан

В этот день к Михаилу Зернову обратились девять человек. Их проблемы и вопросы касались различных аспектов: изменения направления дорожного движения на улице Комсомольской, ремонта дороги в деревне Митькино, приватизации квартир, оплаты коммунальных услуг, незаконной свалки, а также помощи в приватизации жилья и покупке участка.

«В ходе приема я обсудил с жителями их проблемы, выслушал их предложения и дал рекомендации по дальнейшим действиям», — отметил Михаил Зернов.

Напоминаем, что декада приемов продлится до 10 декабря. Для записи на прием можно обратиться в Местную общественную приемную по адресу: г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4. Также доступна запись по телефону: 8-495-993-92-72.

График работы местной общественной приемной: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

«Для нас всегда очень важны открытый диалог с жителями и готовность оказывать всестороннюю поддержку в решении их вопросов», — сказал председатель Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Михаил Зернов, подводя итоги встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.