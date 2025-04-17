Председатель Мособлдумы и глава Балашихи поздравили жителей округа в преддверии Дня труда Московской области

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров поздравили жителей округа с праздником в преддверии Дня труда Московской области. Торжественное мероприятие прошло в ДК «Кучино», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нем приняли участие трудовые коллективы округа.

«Каждый делает свой вклад, чтобы государство развивалось. И те изменения, которые мы видим здесь, в городском округе, они точно заметны. Хочется поздравить наших ветеранов, семейные династии и все трудовым коллективам, которые работают на территории городского округа», — сказал Игорь Брынцалов.

Лучших сотрудников учреждений Балашихи отметили благодарственными письмами и почетными грамотами Мособлдумы и главы округа.

«Традиционно мы встречаемся весной для того, чтобы отметить этот прекрасный праздник — День труда. Мне бы хотелось поблагодарить трудовые коллективы, большую команду нашего городского округа, благодаря работе которых город развивается и движется вперед с нашим Подмосковьем и нашей страной» — отметил Сергей Юров.

Также для гостей мероприятия выступили творческие коллективы учреждения.

День труда Московской области отмечают каждую третью субботу апреля. Закон о его утверждении был подписан Губернатором Андреем Воробьевым 3 октября 2017 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.