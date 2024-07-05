Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с многодетной семьей в Реутове

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе своей рабочей поездки в Реутов навестил многодетную семью Носиковых, которая воспитывает 8 детей — 3 сыновей и 5 дочерей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

С порога спикера регионального парламента окружили самые юные члены большой семьи — гостей здесь очень любят. Познакомившись с каждым, он отметил воспитанность и дружелюбность детей. И предложил им по очереди рассказать о своих увлечениях.

Старшая дочь София в этом году отметила свое совершеннолетие. Учебу совмещает с музыкой — играет на флейте и бас-гитаре. Мечтает создать собственную группу.

Георгий — второй ребенок в семье, в этом году выпустился из 9 класса, поступает в колледж при Академии водного транспорта и мечтает стать капитаном дальнего плавания. В свободное время занимается самбо, имеет первый юношеский разряд по спортивной гимнастике. Дома — главный по выпечке.

«Самое простое — это шарлотка. И обычно она быстро заканчивается — сколько не приготовь, она молниеносно съедается», — поделился парень.

Третий — Глеб — окончил 7 класс. Он очень близок с Георгием, а потому разделяет мечты брата.

«Я занимаюсь фехтованием и парусным спортом. Последнее нравится больше — люблю воду, когда сильно дует ветер, скорость. Я тоже хочу стать капитаном корабля», — признался Глеб и рассказал еще об одном совместном со старшим братом увлечении.

После Глеба с разницей в 2,5 года в семье появились девчонки — Евгения и Агния. Сегодня они уже тоже школьницы — учатся в четвертом и первом классе соответственно. Им передался талант от старшей сестры — девочки обладают прекрасным музыкальным слухом. Обе — ученицы хоровой школы при Богоявленском кафедральном соборе города Москвы.

А в 2020 году, когда в стране настало непростое время, в семье Носиковых произошло еще одно счастливое событие — родился Валентин. Задорному мальчишке скоро исполнится 4 года, а он такой уже смышленый, очень любит собирать конструктор.

Совсем недавно, буквально 5 месяцев назад, сбылась большая мечта семьи — на свет появились близнецы Елизавета и Александра.

«Знаете, я всю жизнь мечтала о близнецах. Вот с самого первого ребенка я, когда на УЗИ приходила, я спрашивала: „А там один ребенок?“. И на меня все врачи смотрели, как на немного странную, мол, что за вопросы. А мне так хотелось. Я всегда смотрела на этих близнецов и думала, какие вот они интересные, что между ними связь особая. Ну и потом я со вторым спрашивала, потом уже перестала, поняла, что это не всем дано. И в этот раз, конечно, был шок. Я пришла на УЗИ, а мне говорят: „А, тут двойня, да?“. Я до конца беременности не могла в это поверить, мечты сбываются, оказывается», — рассказала историю появления Лизы и Саши в семье.

Все Носиковы-младшие с удовольствием помогают маме: простые блюда на завтрак готовят, за мытье посуды отвечают девочки, за полы — мальчики. А в помощи с новорожденными сестренками — на подхвате все.

Кормилец семейства, Семен, работает на «ВПК „НПО машиностроения“. Работу любит, но всегда с нетерпением ждет возвращения домой.

«Вечером мы вместе смотрим фильмы или читаем вслух — у нас все любят читать книги. Это любимое время дня», — рассказал он.

Супруги Семен и Ольга признались — с первой и одной Соней было сложнее, чем сейчас с восьмерыми детьми. И если Бог даст — род Носиковых будет продолжен.

«Любовь — это основа, фундамент, стены, все — для семьи и счастья. Я Олю люблю просто так, не за что-то. У меня с детства было желание не просто девушку найти, а супругу, спутницу жизни, помощницу. Сказывался, думаю, пример моей семьи, — начал Семен, а Ольга подхватила. — Для меня было большим счастьем встретить Семена, я о таком, как он, мечтала».

В разговоре с семьей уже за чашечкой чая Игорь Брынцалов узнал, что дети школьного возраста обучаются по семейной форме образования.

Спикер регионального парламента поинтересовался — в чем семья нуждается, нужна ли какая-либо помощь. И все озвученные просьбы взял на личный контроль.

Игорь Брынцалов напомнил, что в рамках объявленного Президентом 2024 года годом семьи — в Московской области особое внимание уделяется анализу и совершенствованию мер поддержки для семей, в том числе многодетных. И рассказал о новых мерах, введенных в регионе недавно.

«Знаю, вы любите проводить время вместе и посещаете разные интересные места. Совсем недавно мы приняли закон, по которому многодетные семьи бесплатно и без ограничений могут посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Также мы увеличили до 400 тысяч рублей единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка», — отметил он.

В завершении встречи председатель Мособлдумы поздравил семью с наступающим праздником — Днем семьи, любви и верности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.